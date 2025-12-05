Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства прошли в Подмосковье

Рейды по проверке иностранцев на соблюдение миграционного законодательства прошли в нескольких округах Подмосковья. Правоохранители выявили ряд нарушений и привлекли к ответственности 38 человек.

В рейдах участвовали сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области, полиция и народная дружина. Всего проверили 283 человека, из которых 170 доставили в отделения правоохранительных органов.

В результате 38 человек оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение режима пребывания в России. Их выдворят за пределы страны. Еще 11 человек находятся в реестре контролируемых лиц.

«Организация регулярных рейдов имеет большое значение для формирования эффективной системы общественной безопасности. Правоохранительные органы совместно с народными дружинами Московской области проводят патрулирование территорий и активно участвуют в профилактических мероприятиях», — сказали в управлении региональной безопасности.