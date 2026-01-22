Рейды по уборке снега и наледи прошли в Серпухове
Оперативные группы провели регулярную проверку содержания территорий. Работа ведется по поручению главы городского округа Алексея Шимко.
На этой неделе проверка прошла в районе торгового центра на улице Чернышевского. Основное внимание было уделено безопасности: собственникам указали на необходимость убрать наледь, снег и сосульки с карнизов и козырьков. Также управляющим компаниям поставили задачу по расчистке от снега детских площадок.
После обильных снегопадов коммунальные службы работали в усиленном режиме. Сейчас ситуация на улицах Серпухова, а также в Пущино и Протвино стабилизировалась. Продолжается вывоз снега и уборка дворовых территорий.
«После последних снегопадов ситуация в округе выровнялась. Это заслуга общих усилий: коммунальщиков, управляющих компаний и ответственного бизнеса», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.