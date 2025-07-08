Рейды по соблюдению правил безопасности провели на водоемах Подмосковья
Государственные инспекторы подмосковного ГИМС провели рейды на водоемах региона. Они выявили нарушения правила безопасности и пообщались с жителями.
Инспекторы посетили Москву-реку, Пестовское и Икшинское водохранилища, Клязьминское водохранилище, Пироговский рукав и Пяловское водохранилище.
Специалисты выявили несколько нарушений и составили административные протоколы. Они также пообщались с отдыхающими и напомнили о мерах безопасности.
Сотрудники ГИМС провели беседу с персоналом базы отдыха «Рассвет» и напомнили им правила выпуска судов.
Мероприятия направлены на обеспечение безопасности жителей.
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