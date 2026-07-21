Рейды по соблюдению правил безопасности провели на водоемах Подмосковья

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели масштабные рейды на акваториях Подмосковья. Мероприятия направлены на предотвращение несчастных случаев и обеспечение порядок на водоемах. Рейды прошли в минувшие выходные.

На Истринском водохранилище совместную работу вели представители Центра ГИМС — Вадим Мацепуро и инспектор Александр Галкин — вместе с бойцами ОМОН «Меч». В ходе рейда специалисты осмотрели свыше 100 маломерных судов. За нарушения правил эксплуатации в отношении 23 судоводителей составили протоколы, а общая сумма выписанных штрафов превысила 100 тысяч рублей.

Инспекторы также уделили внимание безопасности отдыхающих. Они провели беседы о правилах пожарной безопасности у воды. Также поговорили с владельцам сапбордов: им подробно разъяснили правила поведения.

Рейды прошли и на других водных объектах Подмосковья. На Клязьминском водохранилище и его Пироговском рукаве инспекторы выявили восемь нарушителей среди владельцев судов.

На реках Волга, Дубна, Хотча и на Иваньковском водохранилище серию патрулей провел старший инспектор Андрей Синельников вместе с коллегами. Основной акцент здесь сделали на информировании жителей и пресечении нарушений правил судоходства.

На Оке в районе Ступина и Каширы инспекторы выписали 17 постановлений на 59 тысяч рублей. Отдыхающим раздали 50 памяток по безопасности.

Важной частью работы ГИМС остается просветительская деятельность. Во время каждого рейда сотрудники МЧС общаются с родителями, напоминая, что нельзя оставлять детей без присмотра. Также отдыхающих предупреждают об опасности купания в необорудованных местах.