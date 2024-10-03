Рейды по проверке водителей такси завершатся в Одинцове 6 октября

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского городского округа организовали проверку водителей на дорогах. Рейд по выявлению нарушителей под названием «Такси» завершат 6 октября.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием такси и обеспечения безопасности на дорогах с 30 сентября по 6 октября в Одинцове проводят профилактические мероприятия. В течение недели сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение водителями такси правил дорожного движения.

Особое внимание полицейские уделят наличию у них водительских удостоверений, документов, подтверждающих право работать на территории страны, а также всей необходимой путевой документации. Помимо этого, автоинспекторы проверят соблюдение режима труда и отдыха, а также техническое состояние машин.

Снижает безопасность дорожного движения незнание правил, плохое техническое состояние автомобилей. Немаловажными проблемами остаются перевозка на такси запрещенных веществ и совершение правонарушений и преступлений с использованием машин такси.

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