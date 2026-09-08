Рейды по проверке водителей на трезвость проведут в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе с 7 по 20 сентября пройдут профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей. На дорогах станет больше патрулей Госавтоинспекции, которые будут проверять автомобилистов и выявлять тех, кто сел за руль после употребления алкоголя.

Алкоголь снижает концентрацию и скорость реакции, мешает правильно оценивать расстояние и дорожную ситуацию. Водитель может не успеть затормозить или принять правильное решение в критический момент.

Госавтоинспекторы призывают жителей сообщать о таких автомобилистах. Если вы заметили машину, водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения, постарайтесь запомнить ее марку, цвет и государственный номер и передайте информацию сотрудникам полиции.

Сообщить о нетрезвом водителе можно по телефонам: 8 (495) 598-26-02, 8 (495) 597-99-55 и 8 (495) 598-24-63.