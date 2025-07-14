Рейды по проверке безопасности отдыхающих прошли на пляжах в Солнечногорске

В Солнечногорске провели патрулирование несанкционированный пляжей и акватории Истринского водохранилища с целью обеспечения безопасности отдыхающих. В ходе рейда были зафиксированы нарушения, повлекшие за собой составление административных протоколов.

В профилактическом мероприятии приняли участие представители различных ведомств: администрации городского округа, отдела надзорной деятельности, полиции, инспекторы по маломерным судам и сотрудники МКУ «СолнСпас». Они провели обход мест отдыха, где купание запрещено и установлены соответствующие предупреждения. Как детям, так и взрослым напомнили о правилах поведения на воде, использовании маломерных судов и ограничениях, действующих в связи с особым противопожарным режимом в Московской области.

«В ходе патрулирования акватории Истринского водохранилища были проверены места отдыха людей у воды. С отдыхающими провели профилактическую работу. Им раздали информационные листовки и напомнили основные правила безопасности: ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, купаться только в специально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели; избегать купания в ночное время и состоянии алкогольного опьянения», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Инспекторы ГИМС провели проверку соблюдения правил эксплуатации маломерных судов и выявили нарушителей.

«В ходе рейда составлены пять административных протоколов по фактам нарушения судоводителями правил пользования маломерными судами, наложено штрафов на сумму более 40 тысяч рублей. Все квитанции оплачены, а судоводители предупреждены о правилах поведения на акватории», — отметил руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС Московской области, старший государственный инспектор по маломерным судам Олег Павлов.

Подобные рейды проводятся в городском округе на регулярной основе с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах.