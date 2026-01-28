Сегодня 10:04 Рейды по пожарной безопасности прошли в Подольске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Число пожаров в Подмосковье возрастает зимой из-за неисправных печей и электроприборов. В городском округе регулярно проводятся профилактические мероприятия, чтобы напомнить жителям о правилах пожарной безопасности.

В одном крупном торговом центре организовали массовое мероприятие «Безопасный теплый дом». Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Подольска Александр Донских, сотрудники посещают многодетные семьи и напоминают родителям и детям о правилах пожарной безопасности.

Оперативно добраться до пострадавших пожарным помогают вышки — незаменимая техника при спасении людей. Вышка, имеющаяся в пожарной спасательной части № 7, укомплектована на все 100 процентов. Ее устойчивость обеспечивают «лапки» — их правильно называют «аутригеры». Люлька подъемника рассчитана на 400 килограммов: в ней могут поместиться три человека. Особая гордость гарнизона — машина АБГ. Таких автомобилей в Подмосковье всего два. Она позволяет пожарным как можно скорее сменить экипировку и дыхательные аппараты, что важно при работе в сложных условиях.

Однако иногда на пути пожарных встречаются и серьезные препятствия. «Из-за того, что припаркованы машины очень плотно, плотная застройка и нет площадок для разворота крупной техники, зачастую, мы не можем подъехать к месту пожара. И в этом, конечно, самая главная сложность», — поделился командир отделения части Александр Трясоголов.