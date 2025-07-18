Рейды по пожарной безопасности прошли в лесах Серебряных Прудов

Работники пожарно-спасательной части № 207 территориального управления № 13 государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» и сотрудники администрации провели профилактические рейды в лесных массивах муниципального округа Серебряные Пруды. Проверяющие осмотрели потенциально опасные участки и пообщались с жителями.

Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов рассказал, что цель таких рейдов — это предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижение рисков возникновения пожаров, выявление нарушителей правил пожарной безопасности. Проверки также смогут помочь оперативно реагировать на возможные угрозы.

Работники противопожарно-спасательной службы во время патрулирования уделяли особое внимание местам, где люди отдыхали чаще всего, могли разводить костры или неосторожно обращаться с огнем. Специалисты также проводили с гражданами профилактические беседы о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности и какие последствия могут быть, если ими пренебрегать.