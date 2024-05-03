Рейды по пожарной безопасности прошли в Химках | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:11 Рейды по пожарной безопасности прошли в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Представители государственного пожарного надзора городского округа Химки совместно с сотрудниками аварийно-спасательной службы «ХимСпас» провели проверки пожароопасных участков и мест массового отдыха жителей. Спасатели рассказали химчанам о правилах пожарной безопасности во время майских праздников.

Спасатели дежурят на территории городского округа в круглосуточном режиме. Кроме того, за безопасностью в лесных массивах следят фотоловушки.

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«Чтобы развести костер или приготовить пищу на мангале на приусадебных участках необходимо оборудовать специальную площадку из негорючих материалов на расстоянии не ближе пяти метров до зданий и сооружений, а также в радиусе двух метров очистить территорию от горючих материалов», — отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору городского округа Химки Владимир Ильющенко.

Нарушение правил пожарной безопасности карается штрафами: для физических лиц до 20 тысяч рублей, для должностных — до 60 тысяч рублей, для юридических — до 800 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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