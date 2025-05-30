Рейды по борьбе с разведением костров прошел в Котельниках

В минувшие выходные в Кузьминском лесопарке прошел очередной рейд, направленный на предотвращение разведения огня. В мероприятии приняли участие сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области, полицейские из Котельников, представители администрации округа и Народная дружина.

В ходе проверки было зафиксировано пять случаев разжигания костров, на нарушителей наложены штрафы.

Жителям напомнили, что из-за высокой пожарной опасности в лесах региона с 29 мая по 3 июня действует запрет на посещение лесных территорий и въезд транспорта, установленный распоряжением Комитета от 28.05.2025 №30РВ-24.

В этот период категорически запрещается разводить открытый огонь, в том числе в мангалах и на грилях, сжигать мусор и траву, использовать пиротехнику, а также заезжать автомобилями в Томилинский и Кузьминский лесопарки.

За нарушение данных ограничений предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для организаций — от 600 тысяч до миллиона рублей.