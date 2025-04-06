Рейды по борьбе с нарушениями правил парковки прошли в Воскресенске

В Подмосковье продолжают бороться с несанкционированной парковкой. Накануне инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели проверки в Воскресенске.

Работа в этом направлении идет системно. В области действует комплекс мер.

«У нас работает эвакуация транспортных средств, приезжает мобильный комплекс с умными камерами, работает камера региона и непосредственно инспектора», — сказал замначальника теротдела № 2 Министерства по содержанию территорий и ГЖН Московской области Никита Костылев.

При этом главная цель проводимых мероприятий — обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники. Помогают улучшать ситуацию также активные жители и народные инспекторы. В том числе с помощью приложения «Добродел».

«Каждый гражданин или работник МБУ может, увидев машину, запаркованную рядом с контейнерной площадкой, сделать видео, отметить геолокацию, написать комментарий и нажать „отправить“. Эта информация попадает к нам, мы с сотрудниками ГИБДД сверяем владельца. Далее штраф падает на „Госуслуги“, как и все штрафы, которые у нас существуют», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.