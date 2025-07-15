Рейды по безопасности прошли у водоемов в Можайском округе

Специальные профилактические мероприятия по безопасности на водных объектах провели сотрудники администрации муниципалитета, сотрудники ОМВД России по Можайскому округу и МЧС России, а также народные дружинники. В частности, они посетили Ильинский пляж.

Во время акции специалисты раздали около 300 тематических листовок с напоминанием о правилах безопасности. Отдыхающим напомнили, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах, а пренебрежение правилами безопасности на воде может привести к трагедии.

Основной целью рейда было предотвращение несчастных случаев на воде, выявление и пресечение нарушений правил безопасного поведения, обеспечение правопорядка в местах массового отдыха у водоемов.

Кроме того, народные дружинники совместно с сотрудниками ОМВД России по Можайскому округу провели патрулирование одной из ключевых и значимых общественных зон — территории у Мемориала Вечного огня.