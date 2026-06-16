Рейды по безопасности на железной дороге провели на станции в Можайске

В выходные дни 12, 13 и 14 июня на железнодорожной станции Можайск прошли рейды в рамках региональной профилактической акции «Сохрани себе жизнь». В мероприятиях приняли участие сотрудники администрации Можайского округа, волонтеры Подмосковья и представители Народной дружины.

Основная цель рейдов в праздничные дни — привлечение внимания граждан к соблюдению правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание в ходе профилактических бесед уделили несовершеннолетним и пресечению зацепинга.

Организаторы объясняли пассажирам, что попытки проезда на крышах и сцепках поездов смертельно опасны и строго наказуемы.

Акция «Сохрани себе жизнь» традиционно охватила все муниципалитеты Подмосковья. Для координации действий организовали прямую трансляцию с места событий в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе рейда волонтеры раздавали пассажирам памятки о правилах безопасности на платформах и переходах. Регулярное проведение подобных профилактических акций играет ключевую роль в предупреждении несчастных случаев и травматизма на железной дороге. Главная цель акции «Сохрани себе жизнь» — напомнить гражданам о цене ошибки.