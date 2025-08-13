Рейды по безопасности на железной дороге прошли в Подмосковье

С начала года на железнодорожных станциях Подмосковья провели более 5,8 тысячи рейдов по выявлению нарушений. Сотрудники администраций, представители регионального Минтранса и волонтеры следили за порядком и напоминали пассажирам о правилах поведения.

Как рассказали в областном Минтрансе, профилактические рейды — один из самых действенных методов пресечения нарушений на станциях.

«Ежедневно в регионе проходит более 30 рейдов. Специалисты особое внимание уделяют станциям, где число случаев травмирования пассажиров остается высоким, и в ходе профилактических мероприятий ежедневно раздают не менее 500 листовок с правилами безопасности на железной дороге», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.

С начала года на железной дороге в Подмосковье произошло 120 смертельных случаев, из них 63 были связаны с нарушением правил безопасности и переходом путей в неположенных местах.

Для снижения количества несчастных случаев в регионе ликвидируют стихийные тропы, устанавливают камеры с функцией распознавания лиц и проводят тематические уроки в школах и детских садах.

Пассажиров призвали быть внимательными, не выходить на ограничительную линию на платформах и переходить железную дорогу только на зеленый сигнал светофора.