Рейд «Такси» пройдет в Одинцовском округе

Профилактическое мероприятие «Такси» проведут в Одинцовском городском округе. Его цель — предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием такси и нарушения в работе перевозок пассажиров, а также повысить безопасность работы маршруток.

В период проведения акции Госавтоинспекция усилит контроль за водителями такси. Особое внимание будут обращать на наличие водительского удостоверения нужного образца, полную путевую документацию, соблюдение режима труда и отдыха, документы, подтверждающие право работать на территории России, а также состояние и безопасность транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, а пассажирам — о взаимной внимательности и вежливости на дорогах.