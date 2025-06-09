Рейд «Тахограф» начался в Воскресенске

Автоинспекторы начали проводить рейд «Тахограф» в Воскресенске. Они будут проверять у ряда водителей наличие специального технического устройства.

Профилактическое мероприятие пройдет в округе с 9 по 15 июня. Его цель — не допустить совершение дорожно-транспортных происшествий с участием грузопассажирского транспорта, которые происходят из-за нарушений режима труда и отдыха водителями. Также автоинспекторы проконтролируют оснащение таких транспортных средств тахографами.

По данным сотрудников отдела ГИБДД, каждое третье ДТП с участием грузовых автомобилей происходит как раз из-за нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей. Часто они пренебрегают нормами безопасности, отмечают в ведомстве.

Всю недели автоинспекторы будут проверять наличие тахографов у работников автотранспортных предприятий.