Профилактический рейд по безопасности прошел на станции в Домодедове

3 января на железнодорожной станции в Домодедове провели рейд «Сохрани себе жизнь». Мероприятие стало частью масштабной акции, которая одновременно прошла в 40 муниципалитетах Подмосковья.

Цель рейда — напомнить жителям и гостям округа правила безопасности на железной дороге и снизить травматизм. Организаторы раздавали информационные листовки и разъясняли основные требования.

Пассажирам напоминали, что запрещено переходить пути в неустановленных местах, спрыгивать с платформ, подходить близко к краю при приближении поезда и отвлекаться на гаджеты.

Особое внимание уделили работе с детьми и подростками, так как во время новогодних каникул они чаще пользуются общественным транспортом.

Как сообщили в администрации, подобные рейды проводят, чтобы сформировать ответственное поведение. Соблюдение простых правил напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья.

Профилактическая работа в Домодедове будет продолжена в течение года.