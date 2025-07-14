Рейд «Сохрани себе жизнь» прошел на станции Фрязино-Товарная

В наукограде Фрязино прошел рейд «Сохрани себе жизнь», организованный сотрудниками администрации городского округа совместно с волонтерами. Мероприятие состоялось на железнодорожной станции Фрязино-Товарная и было направлено на повышение безопасности жителей и гостей города.

Во время акции участники раздали информационные листовки с ключевыми правилами поведения на железной дороге. Жителям напомнили, что железнодорожные пути — зона повышенного риска, где необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Среди главных рекомендаций: переходить пути только в специально предназначенных местах; использовать пешеходные мосты, тоннели или настилы; всегда убеждаться в отсутствии приближающихся поездов или маневровых локомотивов.

Особое внимание было уделено тому, что на станции Фрязино-Товарная безопасный переход через пути возможен только в районе железнодорожного переезда.

Администрация Фрязина и волонтеры призывают всех жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать правила безопасности на железной дороге.