Рейд «Ребенок в автомобиле» прошел в Павловском Посаде

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа организовали профилактический рейд под названием «Ребенок в автомобиле». Цель мероприятия — повысить уровень безопасности при перевозке детей и снизить количество нарушений правил дорожного движения, касающихся маленьких пассажиров.

Согласно Правилам дорожного движения, все дети до 12 лет обязаны находиться в салоне автомобиля только в специальных удерживающих устройствах — детских автокреслах. Однако, несмотря на ясные требования, многие водители продолжают игнорировать эту важную меру безопасности, подвергая риску жизнь и здоровье своих детей.

Во время рейда инспекторы останавливали транспортные средства и проводили разъяснительные беседы с водителями. Им объясняли, почему так важно использовать детские автокресла, как правильно их устанавливать и какие опасности грозят при пренебрежении правилами перевозки детей. Особое внимание уделялось тому, что именно автокресло зачастую становится решающим фактором в сохранении жизни ребенка при дорожно-транспортных происшествиях. Водителям также выдавались памятки с полезной информацией для повышения безопасности.

В ходе мероприятия был зафиксирован один случай нарушения требований статьи 12.23 части 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанного с неправильной перевозкой детей.