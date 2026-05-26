Рейд против опасной езды на пит-байках прошел в Солнечногорске

23 мая в Солнечногорске сотрудники Госавтоинспекции и подразделений МВД проверили несовершеннолетних водителей пит-байков. Рейд организовали в рамках социального раунда «Безопасная мобильность», который проходит в Подмосковье перед летними каникулами.

Проверка прошла с участием сотрудников 1-го батальона 1-го полка ДПС («Северный»), инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Основное внимание уделили подросткам, которые управляли мототехникой с нарушением правил дорожного движения.

Во время рейда инспекторы выявили несколько несовершеннолетних водителей, которые находились за рулем пит-байков без необходимых документов и навыков управления. В отношении нарушителей оформили административные протоколы. Технику эвакуировали на специализированную стоянку.

«Главная задача — предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних водителей мототехники. Инспекторы выявляют нарушения правил дорожного движения, а также популяризируют безопасное вождение среди молодежи», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Сотрудники полиции также напомнили взрослым об ответственности за передачу мототехники детям. По словам инспекторов, такие случаи нередко приводят к тяжелым последствиям.

«Хочу напомнить родителям и законным представителям, что, вручая ребенку транспортное средство, они подвергают его жизнь большой опасности. Самое тревожное — это риски для жизни и здоровья детей за рулем. Пожалуйста, не совершайте таких ошибок», — обратился инспектор ДПС отдельного взвода Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Солнечногорск Павел Терентьев.

Социальный раунд «Безопасная мобильность» продлится в Московской области до конца мая. Профилактические проверки и беседы с подростками продолжатся в течение всего летнего сезона.