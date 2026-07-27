Рейд против нарушений миграционного законодательства прошел в Одинцове

Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому округу при поддержке Росгвардии провели профилактический рейд «Антикриминал». Были обследованы строительные объекты, сельскохозяйственный рынок и улицы города.

В результате рейда полицейскими для дактилоскопирования и проверки по информационным базам в территориальные отделы доставлены граждане государств Средней Азии и Закавказья. За несоблюдение режима и сроков пребывания на территории Российской Федерации, а также уклонение от исполнения административного наказания в отношении нарушителей составлен 101 административный протокол.

На каждого мигранта наложен штраф в размере от 5 до 7 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Мероприятия по выявлению каналов нелегальной миграции продолжаются.