Рейд по взысканию задолженности за ЖКУ прошел в Подольске

Сотрудники «УК Подольска» совместно с Контрольным расчетно-кассовым центром провели рейд по квартирам на Октябрьском проспекте и улице Ленинградской, направленный на снижение задолженности по коммунальным платежам. В ходе обхода жители были информированы о последствиях неуплаты ЖКХ.

Специалист по взысканию задолженности КРЦ Максим Рыбин отметил, что для решения проблемы задолженности используются различные методы оповещения, включая SMS и автоматические сообщения через чат-бота. «

Всех должников с задолженностью от 30 дней мы приглашаем в расчетно-кассовый центр для урегулирования долгов и оформления рассрочки на шесть месяцев», — рассказал он.

Специалисты подчеркнули, что чем дольше жители игнорируют платежи, тем больше возрастает сумма долга. В случае отсутствия реакции на уведомления, дела передаются в суд.

«Судебный приказ поступает автоматически на госуслуги, и должники могут видеть информацию о судебном производстве в своем личном кабинете», — добавил Рыбин.