Рейд по взысканию задолженности за ЖКУ прошел в Подольске
Сотрудники «УК Подольска» совместно с Контрольным расчетно-кассовым центром провели рейд по квартирам на Октябрьском проспекте и улице Ленинградской, направленный на снижение задолженности по коммунальным платежам. В ходе обхода жители были информированы о последствиях неуплаты ЖКХ.
Специалист по взысканию задолженности КРЦ Максим Рыбин отметил, что для решения проблемы задолженности используются различные методы оповещения, включая SMS и автоматические сообщения через чат-бота. «
Всех должников с задолженностью от 30 дней мы приглашаем в расчетно-кассовый центр для урегулирования долгов и оформления рассрочки на шесть месяцев», — рассказал он.
Специалисты подчеркнули, что чем дольше жители игнорируют платежи, тем больше возрастает сумма долга. В случае отсутствия реакции на уведомления, дела передаются в суд.
«Судебный приказ поступает автоматически на госуслуги, и должники могут видеть информацию о судебном производстве в своем личном кабинете», — добавил Рыбин.
Рейды проводятся регулярно, и если должники не открывают двери, уведомления оставляются в почтовых ящиках. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «УК Подольск» Анна Пухова отметила, что компания предлагает выгодные условия для погашения долгов.
«Мы можем составить соглашение о рассрочке, при этом начисление пеней приостанавливается», — пояснила она.
Жители могут оплатить задолженность через портал или мобильное приложение, а также в контрольном расчетно-кассовом центре. Своевременная оплата за ЖКХ способствует поддержанию комфортных условий проживания в домах.