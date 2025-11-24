Рейд по взысканию задолженности за ЖКУ прошел в Можайском округе

Сотрудники АО «Мособлтепло» активизировали работу с должниками за коммунальные услуги в Можайском и Рузском муниципальных округах. В ходе регулярных рейдов абонентам с критической задолженностью разносятся письменные предупреждения.

Только в рамках одного из таких мероприятий, прошедшего 21 ноября, по почтовым ящикам было распространено от 10 до 15 официальных уведомлений.

Ресурсоснабжабщая организация, обслуживающая около 95 тысяч абонентов, напоминает, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилья обязаны своевременно вносить плату за тепло, горячую и холодную воду, а также за водоотведение. Расчет за водопотребление производится по показаниям индивидуальных приборов учета либо по установленным нормативам.

Критической, согласно законодательству, считается задолженность, превышающая сумму двухмесячного платежа. При накоплении такого долга абоненту направляется уведомление с 20-дневным сроком для его погашения. В случае неуплаты ресурсоснабжающая организация вправе применить санкции, включая отключение от инженерных сетей и обращение в суд для взыскания всей суммы долга и пеней.

В компании подчеркивают, что лучший способ избежать неприятных последствий — это своевременная оплата счетов.