Рейд по взысканию задолженностей по услугам ЖКХ прошел в Дедовске

В Дедовске муниципального округа Истра прошел очередной рейд по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, который провели представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Всего обошли более 30 квартир.

Среди выявленных неплательщиков — те жители, которые игнорируют оплату счетов свыше трех лет. Некоторые из них накопили задолженность до 400 тысяч рублей. Во время мероприятия каждому неплательщику вручили уведомление: в документе указали сумму долга и требование его погасить.

Сейчас общая задолженность населения и юридических лиц перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями муниципалитета приближается к 427 миллионам рублей.

Напомним, тем, кто испытывает финансовые трудности, доступна реструктуризация долга. Для оформления индивидуального графика платежей следует обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.