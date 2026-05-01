Рейд по выявлению уклонистов от воинской службы провели в Чехове

В Чехове сотрудники военного следственного отдела СК России по Чеховскому гарнизону вместе с ГИБДД, военкоматом и управлением безопасности администрации округа проверили водителей такси и каршеринга. В результате рейда у двух человек, недавно получивших российское гражданство, обнаружили отсутствие воинского учета.

Проверка прошла в центральной части города. Силовики остановили 36 водителей, которые работают в таксопарках и занимаются перевозкой пассажиров на коммерческой основе. Особое внимание уделили мигрантам, получившим российское гражданство: по закону они обязаны встать на учет в военкомате в двухнедельный срок.

«В ходе проведения указанных мероприятий проверено 36 водителей транспортных средств, работающих в таксопарках и осуществляющих перевозку пассажиров на такси. Выявлено два гражданина, получившие гражданство Российской Федерации и уклоняющихся от постановки на воинский учет», — отметил следователь военного следственного отдела лейтенант юстиции Илья Майданюк.

Оба нарушителя не явились в военкомат после получения паспорта.

Прямо на месте сотрудники вручили мужчинам повестки. Им предстоит явиться в военный комиссариат, где решат вопрос о постановке на учет. В зависимости от причин уклонения возможны как административные меры, так и разъяснительная работа. Остальные 34 водителя нарушений не допустили и продолжили работу.