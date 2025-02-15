Рейд по выявлению точек незаконной торговли провели в Солнечногорске

Сотрудники администрации городского округа Солнечногорск, полицейские и представители Минсельхоза проверили нестационарные торговые объекты в Тимоново и в районе Центральной машиноиспытательной станции. В первую очередь выявляли иностранных граждан, у которых нет разрешения на работу.

Сейчас в нестационарных торговых объектах мигрантам трудиться запрещено. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, если у них есть патент и заключен договор с работодателем.

Комиссия также проверила наличие специальных систем маркировки и безопасности продукции «Честный знак» и «Меркурий». Если нарушения находили, сотрудники отдела Министерства внутренних дел составляли протокол и назначали административный штраф.

«Во время рейда столкнулись с тем, что некоторые предприниматели не понимают, как правильно регистрироваться в системе „Честный знак“. В связи с этим в марте планируем провести семинар, где расскажем о ней подробнее, для чего она нужна и как пройти регистрацию», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Чтобы уточнить информации о предстоящем семинаре, достаточно обратиться в Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства по номеру: 8 (856) 349-62-47.

Отметим, что по поручению губернатора Московской области такие рейды проводят постоянно. В Солнечногорске объекты проверяют каждую неделю по специальному графику. Для этого привлекают сотрудников отдела Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и представителей местной администрации.