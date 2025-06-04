Рейд по выявлению случаев незаконной торговли прошел в Мытищах

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ Елена Подмаркова и специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа прошлись по торговым точкам территориального управления «Пироговский». Большинство замечаний, таких как незаконно установленная реклама, навалы мусора или выносная торговля, устранили на месте.

Бизнесменам также порекомендовали привести к единому стилю свои торговые точки, для этого в ближайшее время им нужно будет обратиться в управление градостроительного развития.

Проверка выявила и более серьезные нарушения, информацию о которых члены комиссии направили в курирующие органы — Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, чтобы после рассмотрения дел были приняты все необходимые меры в адрес нарушителей.