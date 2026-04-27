Рейд по выявлению пьяных водителей начали в Одинцове

С 27 апреля по 10 мая на территории Одинцовского округа проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Оно направлено на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизацию аварийной обстановки из-за управления транспортом в состоянии опьянения.

Активнее всего в мае Госавтоинспекция Одинцова будет выявлять нетрезвых водителей. Усиленные экипажи появятся на улицах на протяжении всех майских праздников. Сотрудники дорожной полиции будут патрулировать как центральные магистрали, так и дворовые территории, где также часто можно встретить нетрезвых автомобилистов.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Такое же наказание грозит за отказ от медицинского освидетельствования. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.