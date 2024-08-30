Рейд по выявлению незаконных перевозчиков мусора провели в Орехово-Зуеве

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Рейд по выявлению нелегальных перевозчиков строительных отходов провели в Орехово-Зуеве. Ни одного нарушения не выявили.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, в рейде приняли участие представители Главного управления региональной безопасности региона, а также Минэкологии и МВД. Такие мероприятия проводят в области регулярно, они позволяют создать невыгодные условия для нарушителей.

В ходе дежурства инспекторы проверили 20 машин и не выявили ни одного нарушения.

В ведомстве напомнили, что размер штрафа за незаконную перевозку мусора достигает 250 тысяч рублей.

«Рейды — важное направление в работе инспекторской группы, так как именно „серые возчики“ являются основными „генераторами“несанкционированных свалок в Московской области», — отметили в министерстве.

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