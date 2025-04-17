Рейд по выявлению незаконной торговли алкоголем прошел в Солнечногорске

Сотрудники управления потребительского рынка вместе полицейскими провели рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя после 23:00 в Солнечногорске. Участники мероприятия проверили одну из точек общественного питания.

В ходе проведения «контрольной закупки» было зафиксировано нарушение: сотрудник торгового объекта не вскрыл товар перед его передачей покупателю. В соответствии с законодательством Российской Федерации был составлен протокол. Нарушителям грозит штраф, который может варьироваться от 10 до 200 тысяч рублей в зависимости от статуса владельца — физического или юридического лица.

«Незаконная продажа алкоголя, особенно в ночное время, — серьезное нарушение, которое может привести к негативным последствиям. Мы продолжим проводить регулярные рейды, чтобы обеспечить соблюдение законодательства и призываем всех предпринимателей ответственно относиться к реализации данной продукции», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Подобные проверки на территории Солнечногорска проходят еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.