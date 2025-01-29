Рейд по выявлению незаконной рубки деревьев пройдет в Истринском лесничестве

Акция продлится до 31 декабря текущего года. В это время во всех лесничествах региона увеличат число наземных патрулирований в местах возможных незаконных действий.

За незаконную рубку лесных насаждений законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Физическим лицам придется заплатить до 5 тысяч рублей, а юридическим — до 500 тысяч. В случае причинения ущерба лесам на сумму свыше 5 тысяч рублей нарушителей ждет уголовное наказание.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья Евгения Агулова, незаконная рубка входит в число самых популярных обращений жителей на «Доброделе» и является одним из самых тяжелых нарушений по причиненному ущербу.

Напомним, в 2024 году на территории Истринского лесничества во время подобных рейдов было выявлено 10 случаев незаконной рубки древесины.