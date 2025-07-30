Рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя прошел в Подольске
Проверка круглосуточных магазинов, где возможна продажа алкогольной продукции в ночное время, продолжается в городском округе. Сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники организовали очередной рейд по выявлению нарушений законодательства.
Жители Подольска неоднократно жаловались на магазин, расположенный на Большой Зеленовской. Там не только постоянно продают алкоголь после 23:00, но и не проверяют документы у несовершеннолетних.
«В магазин зашел несовершеннолетний молодой человек, это уже было после 23 часов. Продавщица спокойно продала алкогольную продукцию, не проверив документы», — рассказал представитель «Народной дружины» микрорайона Кузнечики Давран Чарыев.
Жительница дома, соседствующего с магазином, очень ждет, когда в отношении владельцев примут меры.
«Весь город знает, что в „Авокадо“ круглосуточно продают алкоголь. Это все знают. Здесь постоянные драки, лично я вызывала полицию, распитие, постоянно бьются бутылки», — заявила горожанка.
После звонка в дежурную часть сотрудники полиции оперативно прибыли по адресу и в буквальном смысле помогли продавцу закрыть магазин.
Подобного рода нарушителям грозит административный штраф в размере от 30 до 200 тысяч рублей. При повторном несоблюдении правоохранительные органы дело передадут в суд. Ранее подобные рейды уже проходили в округе — на улицах Народной и Рабочей.