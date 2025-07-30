Рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя прошел в Подольске

Проверка круглосуточных магазинов, где возможна продажа алкогольной продукции в ночное время, продолжается в городском округе. Сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники организовали очередной рейд по выявлению нарушений законодательства.

Жители Подольска неоднократно жаловались на магазин, расположенный на Большой Зеленовской. Там не только постоянно продают алкоголь после 23:00, но и не проверяют документы у несовершеннолетних.

«В магазин зашел несовершеннолетний молодой человек, это уже было после 23 часов. Продавщица спокойно продала алкогольную продукцию, не проверив документы», — рассказал представитель «Народной дружины» микрорайона Кузнечики Давран Чарыев.

Жительница дома, соседствующего с магазином, очень ждет, когда в отношении владельцев примут меры.