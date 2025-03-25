Рейд по выявлению незаконной продажи алкоголя прошел в Ленинском округе

Очередную проверку торговых точек с целью выявления нарушений при реализации алкогольной продукции провели в муниципалитете. По ее итогам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова рассказала, что такие рейды с участием сотрудников отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации и полицейских проводятся на регулярной основе. В число проверяемых торговых точек в первую очередь попадают магазины, по которым поступает наибольшее количество жалоб от жителей на шум и нарушение общественного порядка вблизи них.

Во время одного из рейдов в магазине «Базаръ», расположенном на улице Завидная в Видном, был выявлен факт продажи алкоголя после 23:00, что является нарушением федерального законодательства. В отношении виновных лиц сотрудники УМВД составили протоколы об административном правонарушении.

Виктория Морозова добавила, что в ближайшее время пройдут контрольно-проверочные мероприятия по проверке наличия лицензий торговых точек на продажу алкогольной продукции и нарушений правил торговли спиртным вблизи социальных учреждений.