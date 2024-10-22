Рейд по выявлению незаконной наружной рекламы провели в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Артем Попов проинспектировал вывески на торговых объектах возле торгового центра «Карусель». По его словам, за несогласованную, неправильно оформленную наружную рекламу предпринимателям грозит штраф.

«Согласование вывесок — это не просто формальность, а необходимость для создания уютной и привлекательной городской среды. Неправильно оформленные вывески могут привести к административным штрафам и другим санкциям. Убедитесь, что ваши вывески соответствуют всем требованиям», — сказал он.

Чтобы оформить вывески по правилам благоустройства, необходимо обратиться в Муниципальное автономное учреждение «Информационно-технический центр городского округа Чехов» по адресу: Новослободская улица, дом № 7, кабинет № 216, телефон +7 925 705-17-60. Специалисты предоставят полную консультацию по оформлению пакета документов для согласования. Также информацию можно уточнить в администрацию городского округа Чехов в отделе развития рекламы, предпринимательства, транспорта и услуг по номеру: +7 (496) 726-90-217.

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