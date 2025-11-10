Рейд по выявлению незаконного сброса мусора прошел в Можайском округе

Борьба с незаконной утилизацией строительных отходов ведется в муниципалитете на регулярной основе. Очередной рейд провели совместно сотрудники администрации, полицейские, автоинспекторы и народные дружинники.

Был зафиксирован факт несанкционированного сброса строительных отходов около контейнерной площадки в деревне Горетово. Мужчина пытался складировать строительный мусор прямо на землю, что запрещено законом. Нарушителю грозит штраф в размере 10-15 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы возрастают, а транспортное средство могут конфисковать.

В результате мониторинга через систему «Безопасный регион» и проведения профилактических рейдов в Можайском округе выявили и пресекли множество нарушений. Только с начала 2025 года за неправильную утилизацию строительного мусора уже вынесено порядка 60 административных протоколов на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

Ознакомиться со списком проверенных перевозчиков, которые занимаются утилизацией строительного мусора, и подать заявку можно на портале обращения со стройотходами Московской области или по телефону: 122#7.