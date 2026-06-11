Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Воскресенске

В Воскресенске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию, направленную на снижение числа случаев управления автомобилями в состоянии опьянения. В работе приняли участие представители администрации округа и общественных организаций, которые напомнили водителям о последствиях нарушений правил дорожного движения.

Проверка прошла накануне выходных и праздничных дней. Сотрудники полиции останавливали автомобили на городских улицах и общались с водителями. Главной темой бесед стала недопустимость управления транспортом после употребления алкоголя. Участникам дорожного движения напомнили, что нетрезвое вождение остается одной из основных причин тяжелых аварий на дорогах.

Во время общения автомобилистам рассказывали об ответственности за подобные нарушения и призывали не подвергать опасности себя и окружающих. Особое внимание организаторы уделили профилактике дорожно-транспортных происшествий в период праздничных дней, когда интенсивность движения традиционно возрастает.

«Управление автомобилем в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу для всех участников дорожного движения. Даже небольшое количество алкоголя может привести к необратимым последствиям», — отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Водителям вручали тематические памятки с напоминанием о требованиях Правил дорожного движения. Кроме того, участники получили сувенирную продукцию и индивидуальные алкотестеры, которые помогут оценить свое состояние перед поездкой.

В Госавтоинспекции городского округа Воскресенск призвали жителей не оставаться в стороне от проблемы нетрезвого вождения. При обнаружении водителей, которые могут находиться за рулем в состоянии опьянения, граждан просят незамедлительно сообщать об этом в полицию.