Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Воскресенске

С 10 по 16 августа на территории городского округа Воскресенск проходит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации и общественниками проводят рейды, направленные на предупреждение и пресечение случаев управления автомобилями в состоянии опьянения.

Во время рейдов сотрудники полиции останавливают транспортные средства и проводят с водителями профилактические беседы. Автолюбителям напоминают, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — одно из наиболее опасных нарушений Правил дорожного движения, которое может привести к тяжелым последствиям.

Участникам мероприятия вручают памятки с информацией о правилах дорожного движения, а также индивидуальные алкотестеры.

Госавтоинспекция городского округа Воскресенск призывает водителей и других участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если стало известно, что человек в состоянии опьянения собирается сесть за руль, об этом необходимо сообщить в полицию.