Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Солнечногорске

На участке дороги «Обухово — Дубинино» состоялась профилактическая акция, целью которой было выявление водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В проверке участвовали сотрудники Госавтоинспекции Солнечногорска, первого батальона первого полка ДПС «Северный» и «Молодая гвардия» муниципалитета.

Инспекторы массово останавливали автомобили для проверки. В ходе рейда зафиксировали два нарушения, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде. За подобное правонарушение полагается административная ответственность, а в случае повторного факта — уже уголовная.

«Проведение регулярных рейдов по выявлению нетрезвых водителей является важной мерой для снижения числа дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем всех жителей округа быть ответственными и не подвергать опасности себя и окружающих», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Такие рейды проходят еженедельно. Участвующим в проверке водителям инспекторы вручают памятки с напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.