Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Павловском Посаде

Сотрудники Госавтоинспекции Павловского Посада провели очередной рейд, направленный на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы применили метод массовой проверки.

Суть этого метода заключается в том, чтобы за короткий промежуток времени на определенном участке дороги проверить максимальное количество водителей. Автоинспекторы останавливают автомобили в специально обозначенных коридорах, используя сигнальные конусы, и по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя.

Во время рейда при отсутствии признаков опьянения с автолюбителями проводились профилактические беседы, а также им были розданы тематические листовки. Стоит отметить, что за время проведения рейда нарушений не было выявлено.

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечет за собой административную и уголовную ответственность. Инспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

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