Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Балашихе

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей сотрудники Госавтоинспекции Балашихи провели оперативно-профилактическое мероприятие в ночь с 31 января на 1 февраля. Рейд проходил в микрорайоне Железнодорожный, на Автозаводской улице.

В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы применили метод «массовой проверки», который позволяет за короткий промежуток времени проверить максимальное количество водителей на конкретном участке дороги. Полицейские останавливались на машинах в специальных коридорах, обозначенных сигнальными конусами, и оценивали состояние водителей по визуальным признакам.

Автомобилистам, не проявлявшим признаков опьянения, незамедлительно разрешали продолжить движение. В случае наличия подозрений на алкогольное опьянение проводились дальнейшие процессуальные действия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В ходе рейда было проверено 83 автомобиля, однако нарушений не выявлено.

Такое профилактическое мероприятие подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и направлено на обеспечение безопасности на дорогах города.