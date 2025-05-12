Рейд по выявлению нетрезвых водителей прошел в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» организовали рейд «Нетрезвый водитель» на проспекте Ленина, 25. Инспекторы дорожно-патрульной службы проверили 76 автомобилей, чтобы предотвратить случаи управления транспортом в состоянии опьянения и снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие проводилось по методу «массовой проверки»: на специально обозначенном участке дороги с помощью сигнальных конусов создавались коридоры, где полицейские останавливали машины. Автоинспекторы оценивали состояние водителей по внешним признакам. Если подозрений на опьянение не возникало, автомобилистам разрешали продолжать движение. В случае наличия оснований для проверки применялись предусмотренные законом процедуры.

В ходе рейда нарушений не зафиксировано, что свидетельствует о высокой сознательности водителей. Напомним, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет административную и уголовную ответственность.

Такие операции, как «Нетрезвый водитель», играют ключевую роль в профилактике аварий и укреплении дисциплины на дорогах Балашихи, способствуя безопасности всех участников движения.