Рейд по выявлению нетрезвых водителей будут проводить в Одинцове до 30 марта

Стоит отметить, что в состоянии алкогольного опьянения управление транспортными средствами представляет собой серьезную опасность не только для водителей, но и для пассажиров, а также для пешеходов. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции предпринимает активные меры, чтобы выявлять и пресекать случаи вождения в нетрезвом состоянии.

Гражданам необходимо быть бдительными и не оставаться равнодушными к опасному поведению на дороге. Если вы заметили водителя, который управляет транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом по следующими телефонам: 8 (495) 598-26-02, 8 (495) 597-99-55 и 8 (495) 598-24-63.