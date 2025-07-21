Рейд по выявлению несовершеннолетних мотоциклистов прошел в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске Госавтоинспекторы совместно с инспекторами ПДН провели рейд по выявлению подростков, управляющих мототранспортом без водительского удостоверения. В ходе рейда был выявлен один подросток, управляющий мотоциклом без прав.

К ответственности были привлечены как сам несовершеннолетний нарушитель, так и его родители. В отношении них были составлены административные протоколы за допущенные нарушения.

«В данном случае составляются протоколы за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. В отношении родителей составлен материал за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления», — рассказал инспектор ДПС отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Солнечногорск Павел Терентьев.

Транспортное средство, которым управлял подросток, было изъято и помещено на специализированную стоянку.

В целях снижения аварийности подобные рейды проводятся Госавтоинспекцией еженедельно в течение всего летнего периода.