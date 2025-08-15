Рейд по выявлению несанкционированной торговли прошел в Чехове

Заместитель главы муниципального округа Чехов Елена Татарчук провела рейд по выявлению лиц, осуществляющих незаконную торговлю в местах массового скопления граждан на территории города. В ходе мероприятия отмечены ключевые риски нелегальной торговли: фискальный дефицит из‑за уклонения от налогов, эпидемиологическая опасность при отсутствии санитарно‑гигиенических документов и обман покупателей, создающий недобросовестную конкуренцию.

Как отметила заместитель главы Елена Татарчук, любой гражданин может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в налоговой службе, что обеспечивает легальность, безопасность для покупателей и справедливые условия для добросовестных предпринимателей.

Согласно статье 4.7 Кодекса Московской области об административных правонарушениях за незаконную торговлю граждане заплатят от двух с половиной до пяти тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица 10–30 тысяч рублей, юридические — 150–200 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года физические лица получат штраф в размере пяти тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица — 50 тысяч рублей, юридические — 500 тысяч рублей.