Рейд по выявлению непристегнутых водителей провели в Ленинском округе

В этом году в Подмосковье выявили более 100 тысяч случаев непристегнутых ремней. Нарушение стало сопутствующим в 82 ДТП, где погибли 42 человека. Очередной рейд по выявлению непристегнутых водителей и пассажиров провели в Ленинском округе.

Пристегнутый ремень безопасности — обязательное правило автомобильной поездки. При этом в этом году в Подмосковье выявили более 100 тысяч нарушений.

Водителям и пассажирам напомнили о важности соблюдения правила, которое может спасти жизнь.

«На территории Ленинского округа прошло мероприятие „Безопасный ремень“. В течение 20 минут было выявлено четыре правонарушителя», — сказал инспектор ДПС Ленинского округа Александр Спиридонов.

Многие водители и пассажиры до сих пор верят в бесполезность ремней. А некоторые просто пренебрегают правилом. При этом по статистике ремни безопасности снижают риск гибели при лобовом столкновении в 2,5 раза, при боковом — почти вдвое, а при опрокидывании — в пять раз.

«Наиболее тяжкие повреждения получают водитель и пассажиры передних сидений транспортных средств, но не менее важно пристегиваться и на задних рядах. Непристегнутый пассажир сзади представляет опасность для впереди сидящих, так как в случае столкновения его вес увеличивается», — сказал заместитель начальника Управления ГИБДД Подмосковья Владимир Севостьянов.