Рейд по выявлению нелегальных услуг такси провели в Котельниках

Специалисты проверили соблюдение таксистами установленных правил в Котельниках. Такие рейды теперь будут проводить в муниципалитете регулярно.

Участие в проверке приняли заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» и межмуниципального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также к инспекторам присоединились активисты народной дружины. Рейд провели около домов по Кузьминской улице.

Всего проверяющие выявили два нарушения. Машины эвакуировали, водителей привлекли к административной ответственности.

С начала года в Котельниках провели более 100 подобных профилактических мероприятий. Инспекторы составили почти две тысячи протоколов о правонарушениях.

Отметим, что такие рейды будут проводить в округе регулярно.

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