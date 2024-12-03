Рейд по выявлению нелегальных услуг такси провели в Котельниках
Специалисты проверили соблюдение таксистами установленных правил в Котельниках. Такие рейды теперь будут проводить в муниципалитете регулярно.
Участие в проверке приняли заместитель главы городского округа Котельники Сергей Полевщиков, сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» и межмуниципального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Также к инспекторам присоединились активисты народной дружины. Рейд провели около домов по Кузьминской улице.
Всего проверяющие выявили два нарушения. Машины эвакуировали, водителей привлекли к административной ответственности.
С начала года в Котельниках провели более 100 подобных профилактических мероприятий. Инспекторы составили почти две тысячи протоколов о правонарушениях.
Отметим, что такие рейды будут проводить в округе регулярно.
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