Рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели в Мытищах. Всего проверили более 170 человек, некоторых из которых находились в стране незаконно.

В рейде участвовали сотрудники управления по вопросам миграции МВД, а также народные дружинники. Всего они проверили 173 иностранца. Из них 31 привлекли к административной ответственности. Еще три человека оказались в реестре контролируемых лиц, а один находился в России с запретом на въезд в страну.

«Проведение регулярных рейдов играет важную роль в создании эффективной системы общественной безопасности. Правоохранительные органы, совместно с народными дружинами Московской области, регулярно патрулируют территории и активно участвуют в профилактических мероприятиях», — отметили в управление региональной безопасности Подмосковья.