Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Реутове

В Реутове прошел рейд по борьбе с нарушителями среди мигрантов. Сотрудники МВД Подмосковья вместе с народными дружинниками проверили 110 иностранных граждан, сообщили в управлении региональной безопасности МО.

По итогу 33 приезжих жителя привлекли к административной ответственности. У троих обнаружили отсутствие обязательной дактилоскопической регистрации, также выявили четыре случая с подделкой документов.

Помимо этого, сотрудники обнаружили трех иностранцев, которые находятся в реестре контролируемых лиц, и одного с запретом на въезд в страну.

В ведомстве отметили, что полиция и народные дружины Московской области постоянно патрулируют улицы и проводят профилактическую работу. Такие меры помогают улучшить безопасность общества.