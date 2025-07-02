Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Реутове

В Реутове прошел рейд по борьбе с нарушителями среди мигрантов. Сотрудники МВД Подмосковья вместе с народными дружинниками проверили 110 иностранных граждан, сообщили в управлении региональной безопасности МО.
По итогу 33 приезжих жителя привлекли к административной ответственности. У троих обнаружили отсутствие обязательной дактилоскопической регистрации, также выявили четыре случая с подделкой документов.
Помимо этого, сотрудники обнаружили трех иностранцев, которые находятся в реестре контролируемых лиц, и одного с запретом на въезд в страну.
В ведомстве отметили, что полиция и народные дружины Московской области постоянно патрулируют улицы и проводят профилактическую работу. Такие меры помогают улучшить безопасность общества.
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