Рейд по выявлению нелегальной торговли алкоголем прошел в Дубне

Все круглосуточные магазины, где возможна продажа алкогольной продукции в ночное время, проверят в городском округе. Контрольную закупку, которая подтвердила факт нарушения законодательства, уже провели в магазине «Даяна» на Большой Волге.

Жители близлежащих домов постоянно жаловались, что в ночное время магазин торгует спиртным, из-за чего во дворах и на детских площадках скапливается много мусора и собираются шумные компании людей в состоянии алкогольного опьянения, которые нарушают режим тишины.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Росгвардии и полиции установили факт незаконной продажи алкоголя в магазине «Даяна». На руководителя организации будет составлен административный протокол.

«Дальнейшие процессуальные действия тоже не заставят себя ждать. В ближайшее время все точки, торгующие алкоголем на территории города Дубна, либо прекратят свою деятельность, либо пересмотрят свое отношение к торговле и алкоголю в целом», — заявил заместитель главы городского округа Алексей Брызгалов, Дубна.